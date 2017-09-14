زلزال يهز اليابان...

زلزال بقوة 4.6 درجات هز شرق البلاد

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LBCI News Lebanon

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا بقوة 4.6 درجات هز شرق البلاد صباح الخميس.



ووقع الزلزال على عمق 50 كيلومترا في منطقة سايتاما شمال طوكيو، ولم يصدر تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي) كما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.