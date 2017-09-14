أخبار دولية
14 أيلول 2017 - 00:39
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زلزال يهز اليابان...

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زلزال يهز اليابان...
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا بقوة 4.6 درجات هز شرق البلاد صباح الخميس.
 
ووقع الزلزال على عمق 50 كيلومترا في منطقة سايتاما شمال طوكيو، ولم يصدر تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي) كما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.
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