أخبار دولية
14 أيلول 2017 - 00:46
14/09/2017 00:46:34
مقتل 25 شخصا في حريق مدرسة دينية في ماليزيا
ماذا حصل في "دار القرآن اتفاقية"؟
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LBCI News Lebanon
أفاد مسؤولون ماليزيون عن مقتل 25 شخصا معظمهم من الطلاب في حريق شب في مدرسة دينية في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
واندلع الحريق في المدرسة الدينية الاسلامية "دار القرآن اتفاقية" الواقعة في منطقة داتوك كيرامات ذات الغالبية من الملايو قبل حلول الفجر.
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