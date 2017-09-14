مقتل 25 شخصا في حريق مدرسة دينية في ماليزيا

أفاد مسؤولون ماليزيون عن مقتل 25 شخصا معظمهم من الطلاب في حريق شب في مدرسة دينية في العاصمة الماليزية كوالالمبور.واندلع الحريق في المدرسة الدينية الاسلامية "دار القرآن اتفاقية" الواقعة في منطقة داتوك كيرامات ذات الغالبية من الملايو قبل حلول الفجر.