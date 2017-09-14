أخبار دولية
14 أيلول 2017 - 03:25
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الإفراج عن موظفة إغاثة فنلندية مختطفة في أفغانستان

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الإفراج عن موظفة إغاثة فنلندية مختطفة في أفغانستان
أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية إطلاق موظفة إغاثة كانت قد اختطفت في أفغانستان في  أيار.
  
وخلال عملية اختطاف الموظفة الفنلندية، التي كانت تعمل لدى منظمة إغاثة سويدية في كابول، قتل زميلها الألماني وحارسهما الأفغاني.
 
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