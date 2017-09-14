أخبار دولية
14 أيلول 2017 - 03:25
14/09/2017 03:25:40
الإفراج عن موظفة إغاثة فنلندية مختطفة في أفغانستان
الخطف مشكلة مزمنة في أفغانستان
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية إطلاق موظفة إغاثة كانت قد اختطفت في أفغانستان في أيار.
وخلال عملية اختطاف الموظفة الفنلندية، التي كانت تعمل لدى منظمة إغاثة سويدية في كابول، قتل زميلها الألماني وحارسهما الأفغاني.
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