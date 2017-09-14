الخطوط الجوية القطرية تطلق أضخم العروض على الإطلاق

جوائز ضخمة لهذا العرض بما في ذلك الفرصة للسفر مجاناً لمدة عام كامل وأسعار مميزة

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LBCI News Lebanon

يسرّ الخطوط الجوية القطرية الإعلان عن إطلاق باقات السفر حول العالم لتمنح المسافرين على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى العديد من العروض والجوائز القيّمة، بما في ذلك الفرصة للفوز بجوائز مميزة والتي تشمل السفر مجاناً لمدة عام كامل الى اي من وجهات الناقلة القطرية.

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ويسري العرض خلال الفترة من 12 وحتى 19 من شهر سبتمبر، ويتيح خصومات تصل إلى 40 بالمئة على أسعار التذاكر على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى ، بالإضافة إلى أسعار خاصة للمرافقين والمسافرين في مجموعات. ويحظى الركاب الذين يقومون بحجز الرحلات خلال فترة العرض بالفرصة للفوز بتسعة تذاكر للسفر مجاناً لمدة عام كامل الى اى من وجهات الناقلة القطرية.

وهنالك العديد من الجوائز بما في ذلك عضوية بلاتينية في نادي الإمتياز، وترقية مجانية لدرجة رجال الأعمال وإقامة لمدة ثلاث ليالي في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة في الدوحة. وقال السيد إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: "يسعدنا إطلاق هذا العرض الرائع الذي يعد الأضخم حتى الآن في أعقاب نجاح مهرجانات السفر الماضية. ولدى مسافرينا الفرصة الآن للاختيار من مجموعة من الباقات والخصومات على الرحلات على الدرجة السياحة والدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى الفرصة للفوز بجوائز قيّمة".

وسوف تشمل الجوائز اليومية قسائم للترقية إلى درجة رجال الأعمال؛ تصل إلى 100000 كيومايلز لدرجة رجال الأعمال و50000 للدرجة السياحية؛ وترقية إلى نادي الامتياز لأعضاء الفئة الفضية والذهبية ؛ كما تشمل الجوائز إقامة مجانية في عدد من الفنادق الفاخرة في مدينة الدوحة؛ وقسائم للتسوق من السوق الحرة القطرية وقسائم الدخول المجاني إلى صالات الإنتظار في مطار حمد الدولي. وبإمكان المسافرين الآن حجز رحلاتهم إلى العديد من الوجهات الشهيرة، وتسري صلاحية هذه التذاكر للسفر بين 15 سبتمبر 2017 وحتى 21 مايو 2018.

وتقدم الخطوط الجوية القطرية أسعار خاصة ضمن عرض المُرافق، حيث يتيح هذا العرض للمسافر ومرافقه على متن الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال من الحصول على المزيد من الخصومات، بينما يحصل المسافرون في مجموعات تتكون من ثلاثة وحتى سبعة على خصومات حصرية.

للاستفادة من هذا العرض، يرجى زيارة أحد مكاتب الخطوط الجوية القطرية أو وكيل سفرك المفضل أو qatarairways.com/globaltravelboutique، ولمعرفة المزيد عن وجهات وعروض الخطوط الجوية القطرية، يرجى زيارة qatarairways.com.



