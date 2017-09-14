خبر لكل من زار روما منذ 25 آب ...

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منع مسؤولو الصحة الإيطاليون السكان في نصف مدينة روما من التبرع بالدم بسبب تفشي مرض تشيكونجونيا المؤلم الذي ينتقل عبر البعوض.وأصيب ما لا يقل عن 17 شخصا في جنوب شرق روما بالفيروس منذ نهاية آب وقررت السلطات الصحية المحلية وقف التبرع بالدم في المناطق المتضررة لمنع انتقال المرض.ويشمل الحظر حوالي 1.2 مليون شخص. ويتعين على كل من زار المنطقة المتضررة من العاصمة منذ 25 آب عدم التبرع بالدم لمدة 28 يوما.وتشمل أعراض تشيكونجونيا ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في المفاصل والعضلات وصداع شديد وغثيان وطفح جلدي. وعادة ما تظهر في غضون ثلاثة إلى سبعة أيام بعد لدغة من البعوض المصاب وعادة ما يتبدد في غضون أسبوع. والفيروس ليس مميتا لكن لا يوجد لقاح لعلاجه.ويوجد هذا المرض عادة في المناطق الاستوائية ولم يكن له أي وجود تماما في إيطاليا. لكن ظهرت بعوضة النمر التي تنقل فيروس شيكونجونيا لأول مرة في ايطاليا في التسعينيات وأصبحت شائعة في الوقت الحالي.وتفشى الفيروس في أنحاء مدينة رافينا عام 2007.