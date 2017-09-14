أخبار دولية
14 أيلول 2017 - 16:20
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حمزة بن لادن يدعو المسلمين للجهاد في سوريا

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حمزة بن لادن يدعو المسلمين للجهاد في سوريا
دعا حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل في غارة أميركية، المسلمين في عموم أقطارهم للانضمام إلى الجهاد في سوريا في مواجهة "العدو الصليبي" و"الروافض".
  
وقال حمزة بن لادن في تسجيل صوتي نشره موقع مؤسسة السحاب للإنتاج الفنّي والإعلامي "أمتي المسلمة، إخواني المسلمين في أندونيسيا، إخواني المسلمين في المغرب الإسلامي، إخواني المسلمين بينهما، ليست هذه محنة الشام لكنها محنة الإسلام".
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ودعا الشاب العشريني إلى قتال "العدوّ الصليبي" و"الروافض" في سوريا.

وأضاف حمزة بن لادن "لكي يستطيع أهل الشام صدّ هذا العدوان الصليبي الرافضي العالمي لا بد من تكاتف المسلمين كل المسلمين (...) لا بد من اليقظة والتحرك السريع الجاد المنظم لدعم أهل الشام المباركة قبل فوات الأوان. يجب أن تكون قضية الشام قضية الأمة كلها".
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