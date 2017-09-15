أخبار دولية
15 أيلول 2017 - 00:48
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اجتماع اول مرتقب بين الولايات المتحدة وايران

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اجتماع اول مرتقب بين الولايات المتحدة وايران
أعلن دبلوماسيون انه من المتوقع ان يعقد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الاسبوع المقبل في الامم المتحدة اول اجتماع له حول الاتفاق النووي مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف واطراف اخرى مرتبطة بالاتفاق.
 
ويأتي الاجتماع المقرر الاربعاء المقبل مع ايران والدول الست الكبرى الصين وفرنسا والمانيا وروسيا والولايات المتحدة في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الاميركي دونالد ترامب احتمال الانسحاب من اتفاق عام 2015 التاريخي. 
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ومن المتوقع ان يتطرق الرئيس الايراني حسن روحاني الى مصير الاتفاق في كلمته الاربعاء في الامم المتحدة، بعد يوم على القاء ترامب اول كلمة له امام الجمعية العامة التي تضم 193 دولة.
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