الاطفال ضحية القصف في تعز

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قتل ثلاثة اطفال واصيب تسعة اخرون بجروح في عمليتي قصف على حيين سكنيين خاضعين لسيطرة القوات الحكومية اليمنية في تعز، ثالث اكبر مدن اليمن، بحسب ما افاد شهود ومنظمة الامم المتحدة للطفولة.وقال الشهود لوكالة فرانس برس ان قذائف اطلقت من مناطق يسيطر عليها المتمردون الحوثيون سقطت على حيي شعب الدباء وسوق الصميل في تعز ما ادى الى سقوط ضحايا بين السكان المدنيين.واعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف" على حسابها على تويتر مقتل ثلاثة اطفال واصابة تسعة اخرين في عمليتي القصف، وكتبت "اننا نشعر بالصدمة البالغة إزاء مقتل وإصابة قرابة 12 طفلا في تعز أمس الجمعة في حادثتي قصف منفصلتين. هذا غير مقبول بتاتاً".واضافت "مقلق للغاية أن يظل اطفال اليمن عرضة للقتل والإصابة في هذا النزاع. إنهم يدفعون الثمن الأغلى للصراع."