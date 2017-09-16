مساعدة طارئة لكوبا بعد ايرما...

أعلن برنامج الاغذية العالمي السبت انه سيقدم مساعدة طارئة بقيمة 5,7 مليون دولار الى كوبا التي تضررت بشدة من الاعصار ايرما.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيسلي في خلال زيارة الى هافانا "نعلن عن مساعدة غذائية فورية بقيمة 1,5 مليون دولار في اطار دعم لوجستي لمدة اربعة اشهر قيمته الاجمالية 5,7 مليون دولار".

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وأضاف ان برنامج الاغذية العالمي "يقف الى جانب ضحايا الاعصار ايرما في كوبا ومستعد لدعم الحكومة الكوبية في جهودها للنهوض" من تداعيات الاعصار.

واوضح البرنامج التابع للامم المتحدة في بيان ان "العملية ستبدأ في الحال مع توزيع حصص أرز وبازيلاء مجانا في المناطق ذات الاولوية" والتي يقيم فيها 664 الف نسمة.

ولم تنته حتى الساعة عملية تقييم الاضرار التي خلفها الاعصار ايرما في كوبا، لكن وكالات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الموجودة في الجزيرة تتوقع منذ الان ان تواجه البلاد اشهرا عصيبة، محذرة من ان هافانا لن تتمكن من النهوض من تداعيات الاعصار من دون مساعدات دولية.

وبحسب مدير برنامج الاغذية العالمي فان "حجم الدمار الذي احدثته ايرما يتطلب منا العمل سويا لضمان حصول نهوض فوري، وحصول السكان مجددا على الماء والغذاء والمسكن، والنهوض بالاقتصاد".