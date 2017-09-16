أخبار دولية
16 أيلول 2017 - 23:38
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البيت الأبيض يجدد موقفه من اتفاق باريس المناخي

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البيت الأبيض يجدد موقفه من اتفاق باريس المناخي

جدد البيت الابيض السبت التأكيد على ان الولايات المتحدة لن تتراجع عن قرار رئيسها دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق باريس المناخي الا اذا تغيرت شروط هذا الاتفاق، نافيا بذلك ما اعلنه دبلوماسيون من انهم لمسوا تغييرا في موقف واشنطن.

 

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية سارة هوكابي ساندرز في رسالة عبر البريد الالكتروني "لم يحصل اي تغييرفي موقف الولايات المتحدة من اتفاق باريس".

 

واضافت "كما سبق للرئيس وان قالها بوضوح مرات عدة، فان قرار الولايات المتحدة هو الانسحاب الا اذا تمكننا من الانضمام مجددا الى الاتفاق بشروط مؤاتية اكثر لبلدنا".

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