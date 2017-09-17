وصول الصحافي الفرنسي لو بورو الى باريس

اعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" ان الصحافي الفرنسي لو بورو الذي اعتقل اكثر من 50 يوما في سجن تركي، وصل صباح الاحد الى باريس.

وكتب الامين العام لـ "مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار في تغريدة، ان "طائرة آر فرانس الاتية من اسطنبول هبطت في مطار رواسي" شارل ديغول في باريس الساعة 6،46 ت غ.

الإعلان

وقد صدر امر بترحيل المراسل المستقل الذي يبلغ السابعة والعشرين من عمره، وتتهمه انقرة بالانتماء الى "منظمة ارهابية مسلحة".

وبقي لو بورو الذي اعلن الجمعة عن الافراج عنه، معتقلا 51 يوما في مدينة سرناك جنوب شرق تركيا.

ورحّب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعملية الافراج التي تمت في أعقاب زيارة وزير الخارجية جان ايف لودريان لأنقرة الخميس، واعتبر أنه يشكل "مصدر ارتياح كبير"، بعدما طالب نظيره التركي رجب طيب اردوغان "بالافراج عنه سريعا" في اب.