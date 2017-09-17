قتل 3 أشخاص بعد اعترافهم باغتيال والده

اقدم جندي في قوات الحكومة اليمنية المعترف بها على قتل ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة اثناء التحقيق معهم في جنوب البلاد بعدما اقروا باغتيال والده وهو ضابط برتبة عقيد، وفقا لمصدر امني ومصادر قبلية.

وقال المصدر الامني في محافظة ابين لوكالة فرانس برس ان الحادثة وقعت السبت، مشيرا الى ان الجندي الشاب اقدم على قتل العناصر الثلاثة "بشكل مفاجئ ومن دون ان ينال موافقة زملائه المحققين ما ادى الى اثارة غضبهم".

ورغم ذلك، لم يتم توقيف الجندي، بحسب المصدر ذاته.

واشارت المصادر القبيلة من جهتها الى ان والد الجندي قتل في هجوم لتنظيم القاعدة في مدينة لودر في محافظة ابين قبل اشهر، مضيفة ان عناصر القاعدة الذين قتلهم الجندي انتقاما لوالده جرى دفنهم امس السبت.

وكان مقاتلون من تنظيم القاعدة انسحبوا هذا الاسبوع من منطقة الوضيع مسقط الرئيس عبدربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية، خلال عملية تمشيط قامت بها قوات خاصة مدربة من دولة الامارات العربية المتحدة، حسبما ذكر مسؤولون عسكريون الخميس.