انحراف طائرة اردنية عن مسارها في العقبة

انحرفت طائرة اردنية تحمل 126 راكبا عن مسارها الاحد في مطار العقبة أقصى جنوب المملكة ما ادى الى "اضرار محدودة" بهيكلها الخارجي، بحسب بيان.

واوضحت شركة الأجنحة الملكية أن "الطائرة التي تستأجرها من شركة سوليتير (الأردنية) وهي من طراز بوينغ 737، انحرفت عن مسارها بُعيد هبوطها على مدرج مطار الملك الحسين الدولي في العقبة (325 كلم جنوب) صباح الأحد دون وقوع اصابات بين المسافرين أو أفراد الطاقم".

كما أوضحت ان "الطائرة هبطت على أرض المطار حوالى الساعة الثامنة وعشرين دقيقة صباحاً بينما كانت في رحلتها المنتظمة بين عمان والعقبة وكان مقرراً لها أن تتابع رحلتها الى دبي".

وأشار البيان الى أن "أضراراً محدودة أصابت الهيكل الخارجي للطائرة خلال خروجها عن مسارها".

وتابع ان "المسافرين وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم 126 راكبا غادروا بواسطة سلالم المسافرين الاعتيادية للاقامة في فنادق العقبة إلى حين وصول طائرة بديلة ستقلهم الى دبي".

من جهته، قال مصدر مسؤول في ادارة المطار انه "اثناء هبوط الطائرة على المدرج لم تتمكن من التوقف ضمن المسافة المحددة لها، ما ادى الى تجاوزها مدرج الهبوط لتتوقف بسلام على المنطقة الترابية"، مؤكداً ان "الاجهزة المعنية تجري تحقيقا بالحادثة".