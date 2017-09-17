الكويت تمنح سفير كوريا الشمالية مهلة شهر...

الكويت قررت خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين

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LBCI News Lebanon

منحت الكويت سفير كوريا الشمالية لديها مهلة شهر لمغادرة البلاد بعدما قررت خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين ووقف السماح بدخول عمال كوريين اليها، بحسب ما افاد الاحد دبلوماسي كويتي رفيع المستوى.