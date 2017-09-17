أخبار دولية
17 أيلول 2017 - 09:06
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إتفاق باريس للمناخ يصمد في غياب الولايات المتحدة...

اتفاق باريس حول المناخ... Lebanon, news ,lbci ,أخبار باريس, اتفاق باريس للمناخ ,الولايات المتحدة ,اتفاق باريس حول المناخ...
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بغياب الولايات المتحدة بعد انسحابها الشهر الماضي رسميا من اتفاق باريس حول المناخ كان اجتماع  وزراء بيئة ثلاثين دولة في كندا وذلك لتحديد القواعد التي تمكنهم من تحقيق هدف تخفيض الانبعاثات المتفق عليه في باريس.
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