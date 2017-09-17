إتفاق باريس للمناخ يصمد في غياب الولايات المتحدة...

اتفاق باريس حول المناخ...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار باريس, اتفاق باريس للمناخ ,الولايات المتحدة ,اتفاق باريس حول المناخ...

LBCI News Lebanon

بغياب الولايات المتحدة بعد انسحابها الشهر الماضي رسميا من اتفاق باريس حول المناخ كان اجتماع وزراء بيئة ثلاثين دولة في كندا وذلك لتحديد القواعد التي تمكنهم من تحقيق هدف تخفيض الانبعاثات المتفق عليه في باريس.