أخبار دولية
17 أيلول 2017 - 09:06
17/09/2017 09:06:57
إتفاق باريس للمناخ يصمد في غياب الولايات المتحدة...
اتفاق باريس حول المناخ...
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LBCI News Lebanon
بغياب الولايات المتحدة بعد انسحابها الشهر الماضي رسميا من اتفاق باريس حول المناخ كان اجتماع وزراء بيئة ثلاثين دولة في كندا وذلك لتحديد القواعد التي تمكنهم من تحقيق هدف تخفيض الانبعاثات المتفق عليه في باريس.
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