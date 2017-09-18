آبي يدعو إلى فرض تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد انه يجب على المجتمع الدولي أن يبقى متحدا ويفرض تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية بعد تكرار إطلاقها صواريخ باليستية.

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ونُشر مقال آبي قبل تجمع زعماء العالم في نيويورك لحضور اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن تهيمن برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية على الاجتماعات.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا فوق اليابان يوم الجمعة وأجرت سادس وأقوى تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر أيلول في تحد للجهود الدولية.

وقال آبي إن مثل هذه التجارب خرق لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وتظهر أن بإمكان كوريا الشمالية أن تستهدف الآن الولايات المتحدة أو أوروبا ، وأضاف أن الدبلوماسية والحوار لن ينجحا مع كوريا الشمالية وأن ممارسة المجتمع الدولي بأسره ضغوطا متضافرة أمر أساسي للتصدي للتهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية.