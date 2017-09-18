أخبار دولية
18 أيلول 2017 - 00:54
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العاصفة ماريا تصبح اعصارا يتجه نحو الكاريبي

جزيرة غواديلوب الفرنسية وضعت الاحد في حالة "تحذير من الدرجة البرتقالية الخاصة بالاعاصير" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكاريبي,العاصفة ماريا ,جزيرة غواديلوب الفرنسية وضعت الاحد في حالة "تحذير من الدرجة البرتقالية الخاصة بالاعاصير"
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العاصفة ماريا تصبح اعصارا يتجه نحو الكاريبي

أعلن المركز الاميركي لمراقبة الاعاصير ان العاصفة ماريا اشتدت قوتها الاحد لتصبح اعصارا من الفئة الاولى يتجه نحو البحر الكاريبي الذي لم يلملم الكثير من جزره بعد آثار الدمار الذي تسبب به قبل اقل من اسبوعين الاعصار ايرما.

 
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 وقال المركز انه في الساعة 21,00 ت غ كانت عين الاعصار ماريا على بعد 225 كلم شمال شرقي بربادوس ترافقه رياح تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، ما يجعله اعصارا من الفئة الاولى (المستوى الادنى على سلم تصاعدي من خمس فئات).

 

 واضاف انه "بحسب توقعات المسار فان عين الاعصار ماريا ستمر مساء الاثنين فوق جزر أنتيل ويندوارد ثم سيمر الثلاثاء فوق الطرف الشمالي الشرقي للبحر الكاريبي".

 

وكانت جزيرة غواديلوب الفرنسية وضعت الاحد في حالة "تحذير من الدرجة البرتقالية الخاصة بالاعاصير" تحسبا لوصول ماريا، في حين وضعت جزيرتا سان مارتان وسان بارتيليمي اللتين اجتاحهما الاعصار ايرما بداية ايلول ،في حالة تحذير من الدرجة الصفراء.

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