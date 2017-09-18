ثمانية قتلى و77 جريحا في عاصفة في غرب رومانيا

لقي ثمانية اشخاص مصرعهم واصيب 77 آخرون بجروح في غرب رومانيا الاحد بسبب عاصفة هبت بصورة مفاجئة وبلغت سرعة رياحها 100 كلم/ساعة، كما افادت وزارة الداخلية.

وأعلنت الوزراة ان العاصفة التي لم تدم طويلا ولكن التي كانت قوتها كبيرة جدا فاجأت سكان منطقة تيميسوارا الواقعة في غرب رومانيا قرب الحدود مع المجر، قبل ان تتجه شمالا نحو اوكرانيا.

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وسقط غالبية القتلى بينما كانوا في الخارج. وقتل رجل بعدما سقطت شجرة عليه ولقي ثان المصير نفسه بعدما سقطت عليه لوحة اعلانات.وبين الجرحى طفلان حالتهما حرجة.

وهبت العاصفة بعد الظهر في تيميسيورا حيث حصدت خمسة قتلى، ثم اتجهت شمالا واجتازت سريعا مسافة تزيد عن 400 كلم.

وأقرت وزيرة الداخلية كارمن دان بأن "كل شيء جرى بسرعة كبيرة"، مشيرة الى ان الوزارة شكلت في المساء خلية طوارئ للوقوف على اضرار العاصفة.