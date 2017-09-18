مناورات عسكرية تركية على الحدود مع العراق

أعلنت القوات المسلحة التركية الاثنين بدء مناورات عسكرية على الحدود العراقية قبل أسبوع على موعد استفتاء حول الاستقلال في اقليم كردستان العراق تعارضه أنقرة.

وقال الجيش التركي في بيان ان "عمليات مكافحة الارهاب في المنطقة الحدودية تتواصل بالتوازي مع التمارين".

وسينظم الاستفتاء في 25 ايلول في الاقليم العراقي الذي يتمتع منذ 1991 بحكم ذاتي توسع بمرور الزمن.

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وتعارض انقرة التي تواجه تمردا كرديا في مناطقها الجنوبية الشرقية بشدة تنظيم الاستفتاء، محذرة من انه "سيكون له ثمن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعتبر الاحد ان الاستفتاء سيكون "خطأ" مشيرا الى ان مجلس الامن التركي سيعقد اجتماعا في 22 من الشهر الحالي للتباحث في الموضوع.