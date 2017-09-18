العبادي طلب رسميا تعليق استفتاء استقلال الأكراد

طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسميا تعليق خطط إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان .

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، اعلى سلطة قضائية في العراق، قد اصدرت امرا بايقاف الاستفتاء المرتقب حول استقلال كردستان في 25 ايلول.

وتقدم عدد من النواب والسياسيين العراقيين بطلبات لدى المحكمة الاتحادية العليا للبت بعدم دستورية قرار رئيس اقليم كردستان اجراء استفتاء لغرض اعلان استقلال اقليم كردستان.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قد أعلن في حزيران الماضي، الخامس والعشرين من أيلول موعدا لاجراء استفتاء حول استقلال الاقليم.

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لكنه مع ذلك، أوضح في مناسبات عدة أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال على الفور، بل سيكون بداية لمفاوضات جدية وشاملة مع الحكومة المركزية في بغداد.