مطار دير الزور العسكري يعود للعمل

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اعلنت وسائل إعلام رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن مطار دير الزور العسكري في شرق سوريا عاد إلى العمل مجددا للمرة الأولى منذ نحو سنة.وكان الجيش السوري استعاد السيطرة على المطار هذا الشهر من داعش.وتعتبر القاعدة العسكرية مكسبا كبيرا بالنسبة للجيش السوري بينما يواصل حملته ضد داعش في محافظة دير الزور.واشار التلفزيون السوري الرسمي الى إن طائرتين هبطتا في المطار وأقلعتا منه، ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها المطار نشاطا من هذا النوع منذ أيلول 2016.وقالت وسائل إعلام حكومية والمرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إن الطائرتين حملتا اليوم الاثنين مساعدات إلى دير الزور.