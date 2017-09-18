الجيش السوري يستكمل المعركة بغطاء جوي روسي…

الملف السوري تحرك في الداخل وعند الحدود

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفرات, سوريا,دير الزور,الملف السوري تحرك في الداخل وعند الحدود

LBCI News Lebanon

فيما كان الجيش السوري يؤمن محيط مطار دير الزور ما سمح بهبوط أول طائرتين محملتين بكميات كبيرة من المواد اللازمة لامداد القوات العاملة في دير الزور بعد تأمين محيط المطار بشكل كامل، استكمل المعركة وعبر بغطاء جوي روسي الى الضفة الشرقية لنهر الفرات...