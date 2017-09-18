أخبار دولية
18 أيلول 2017 - 16:26
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ترامب: الاتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين امر ممكن

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ترامب: الاتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين امر ممكن
اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في نيويورك ان اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين هو امر ممكن، مؤكدا ان ادارته ستبذل ما في وسعها للتوصل اليه.
  
وقال ترامب في مستهل لقائه نتانياهو على هامش الجمعية العامة السنوية للامم المتحدة "سنبحث امورا كثيرة وخصوصا اتفاق سلام بين الفلسطينيين واسرائيل وسيكون في حال حصوله نجاحا رائعا".
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وصرح نتانياهو بدوره انه سيبحث فرصة السلام مع الجانب الفلسطيني وكذلك مع العالم العربي.
     
من جهة اخرى، اكد نتانياهو انه سيناقش مع الرئيس الاميركي "كيفية التعامل في شكل مشترك مع الاتفاق النووي الفظيع مع ايران، وطريقة احتواء الاعتداءات المتزايدة لطهران في المنطقة وخصوصا في سوريا".
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