الصين عن كوريا الشمالية: الحلقة المفرغة يجب كسرها

أعلنت وزارة الخارجية الصينية ان وزير الخارجية وانغ يي أبلغ نظيره الروسي خلال اجتماع في الأمم المتحدة بأن القضية الكورية الشمالية يجب أن تحل سلميا.
وراى وانغ ان الحلقة المفرغة الحالية يجب كسرها.
من جهته، أكد مسؤول بالبيت الأبيض ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتحدث بصرامة عن التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية، وذلك خلال أول خطاب له أمام الأمم المتحدة بينما سينتقد الدول التي يعتبرها مساندة لبيونغ يانغ.
وأجرى ترامب اتصالا هاتفيا "جيدا للغاية" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تناول التجارة وكوريا الشمالية.
الصين تعلن دعمها جهود ميانمار لحماية أمنها القومي
وفي سياق آخر، أبلغ وزير الخارجية الصيني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن بلاده تدعم الجهود التي تبذلها حكومة ميانمار لحماية أمنها القومي وتعارض الهجمات العنيفة التي وقعت في الآونة الأخيرة في ولاية راخين.