الصين عن كوريا الشمالية: الحلقة المفرغة يجب كسرها

أعلنت وزارة الخارجية الصينية ان وزير الخارجية وانغ يي أبلغ نظيره الروسي خلال اجتماع في الأمم المتحدة بأن القضية الكورية الشمالية يجب أن تحل سلميا.

وراى وانغ ان الحلقة المفرغة الحالية يجب كسرها .

من جهته، أكد مسؤول بالبيت الأبيض ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتحدث بصرامة عن التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية، وذلك خلال أول خطاب له أمام الأمم المتحدة بينما سينتقد الدول التي يعتبرها مساندة لبيونغ يانغ.