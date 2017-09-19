أخبار دولية
19 أيلول 2017 - 04:04
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مقتل ناشط من حماس في انهيار نفق في قطاع غزة

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مقتل ناشط من حماس في انهيار نفق في قطاع غزة
قتل ناشط من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس جراء انهيار نفق  تحت الارض للحركة في رفح جنوب قطاع غزة، على ما اعلنت الكتائب في بيان.
      
وتتكرر حوادث انهيار الانفاق التابعة لحماس متسببة بسقوط قتلى وجرحى.
 
 
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