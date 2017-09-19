أخبار دولية
19 أيلول 2017 - 04:04
19/09/2017 04:04:06
مقتل ناشط من حماس في انهيار نفق في قطاع غزة
حوادث انهيار الانفاق تتكرر في غزة
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LBCI News Lebanon
قتل ناشط من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس جراء انهيار نفق تحت الارض للحركة في رفح جنوب قطاع غزة، على ما اعلنت الكتائب في بيان.
وتتكرر حوادث انهيار الانفاق التابعة لحماس متسببة بسقوط قتلى وجرحى.
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