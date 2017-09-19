واشنطن تجمد بيع الأسلحة الى حرس اردوغان الشخصي

الإعلان

قررت واشنطن تجميد عملية بيع الأسلحة إلى خدمة الحماية الشخصية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي هاجم حراسه متظاهرين في واشنطن في أيار الماضي، حسب ما أعلن عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي الإثنين.وأكد باتريك ليهي وكريس فان هولن أن القرار اتخذ بعد تقديمهما مشروع قانون في هذا الاتجاه.ويجمد قرار واشنطن عملية بيع أسلحة تبلغ قيمتها 1,2 مليون دولار بين شركة سيغ ساوير في ولاية نيو هامشير وخدمة الحماية التي اثارت جدلا واسعا بعد تعرضها لناشطين كانوا يتظاهرون ضد اردوغان خلال زيارته الرئاسية الى العاصمة الأميركية في 16 أيار.