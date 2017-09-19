تيلرسون: يجب "اعادة النظر" بالاتفاق النووي مع ايران

كلام تيلرسون جاء عشية لقائه الأول المقرر مع نظيره الايراني

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاتفاق النووي الايراني,اميركا,كلام تيلرسون جاء عشية لقائه الأول المقرر مع نظيره الايراني

LBCI News Lebanon

أعلن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الثلاثاء ان الولايات المتحدة تتطلع للحصول على دعم حلفائها لاقناع ايران باعادة فتح المفاوضات حول الاتفاق النووي.

وفي حديث لقناة فوكس نيوز، قال تيلرسون "اعتقد اننا نحتاج الى هذا الدعم سواء من حلفائنا الاوربيين ام غيرهم لنعلل للايرانيين ايضا بأن هذا الاتفاق يحتاج فعلا اعادة النظر فيه".

الإعلان

وجاء كلام تيلرسون عشية لقائه الأول المقرر مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف، اضافة الى وزراء خارجية الدول الخمس الاخرى الموقعة على اتفاق عام 2015 النووي، بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا.