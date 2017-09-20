ترامب يلتقي امير قطر ويتوقع نهاية سريعة للازمة

الإعلان

توقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب نهاية سريعة للمواجهة الدبلوماسية والاقتصادية بين الدوحة وجيرانها الخليجيين.وقال الرئيس الاميركي، خلال لقاء جمعه مع امير قطر في مقر الامم المتحدة: "نحن الآن نعمل على حل مشكلة في الشرق الاوسط واعتقد اننا سنحلها، واصفا امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالصديق القديم.من جهته، رحب امير قطر بتدخل ترامب قائلا: "كما قلت سيدي الرئيس لدينا مشكلة مع جيراننا وتدخلك سيساعد كثيرا وانا واثق من اننا سنجد حلا لهذه المشكلة".ومر اكثر من مئة يوم على قطع المملكة السعودية ودولة الامارات ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في 5 حزيران وفرض عقوبات اقتصادية عليها شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري، بعد اتهامها بدعم مجموعات إرهابية والتقرب من ايران.