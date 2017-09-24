أخبار دولية
24 أيلول 2017 - 08:50
24/09/2017 08:50:51
أنغام التطبيع في كلام الجبير وأوركسترا البحرين
فماذا ايضا عن اوركسترا البحرين؟
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LBCI News Lebanon
المؤشرات تتصاعد حول تطبيع عربي مع إسرائيل، يبدو أنه وضع على السكة وكلام وزير الخارجية السعودية عادل الجبير امام الامم المتحدة جاء ليدعّم هذا التوجه، فماذا ايضا عن اوركسترا البحرين؟
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