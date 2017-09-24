أخبار دولية
24 أيلول 2017 - 08:50
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أنغام التطبيع في كلام الجبير وأوركسترا البحرين

فماذا ايضا عن اوركسترا البحرين؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار البحرين, السعودية, فلسطين, اسرائيل,التطبيع, فماذا ايضا عن اوركسترا البحرين؟
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المؤشرات تتصاعد حول تطبيع عربي مع إسرائيل، يبدو أنه وضع على السكة وكلام وزير الخارجية السعودية عادل الجبير امام الامم المتحدة جاء ليدعّم هذا التوجه، فماذا ايضا عن اوركسترا البحرين؟
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