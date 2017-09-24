أنغام التطبيع في كلام الجبير وأوركسترا البحرين

فماذا ايضا عن اوركسترا البحرين؟

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LBCI News Lebanon

المؤشرات تتصاعد حول تطبيع عربي مع إسرائيل، يبدو أنه وضع على السكة وكلام وزير الخارجية السعودية عادل الجبير امام الامم المتحدة جاء ليدعّم هذا التوجه، فماذا ايضا عن اوركسترا البحرين؟