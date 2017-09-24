العبادي: لن نتعامل مع الاستفتاء ولا مع نتائجه

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أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاحد ان حكومته لن تعترف باستفتاء استقلال كردستان المقرر ان يجري الاثنين ولا بنتائجه، مهددا باتخاذ اجراءات لاحقة لحفظ وحدة البلاد.وشدد العبادي في خطاب موجه الى الشعب العراقي على ىان "التفرد بقرارٍ يمس وحدةَ العراق وأمنه ويؤثر على كل مواطنيه وعلى أمن المنطقة هو قرار مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه وستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد ومصالح كل المواطنين".واشار العبادي الى ان "معظم مشاكل الاقليم داخلية وليست مع بغداد وبالتالي فانها ستتفافم مع دعوات الانفصال" مشيرا الى ان "الصعوبات الاقتصادية والمالية في الاقليم من نتاج الفساد وسوء الادارة".