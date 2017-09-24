أخبار دولية
24 أيلول 2017 - 17:51
24/09/2017 17:51:15
مبعوث ترامب يعود إلى إسرائيل...
مبعوث ترامب يعود...
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LBCI News Lebanon
ذكر مسؤول بالبيت الأبيض الأحد أن جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط سيعود إلى إسرائيل "لمواصلة مسار السلام" بعدما التقى ترامب بنظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو في نيويورك الأسبوع الماضي.
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