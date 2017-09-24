مبعوث ترامب يعود إلى إسرائيل...

مبعوث ترامب يعود...

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ذكر مسؤول بالبيت الأبيض الأحد أن جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط سيعود إلى إسرائيل "لمواصلة مسار السلام" بعدما التقى ترامب بنظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو في نيويورك الأسبوع الماضي.