أخبار دولية
24 أيلول 2017 - 17:51
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مبعوث ترامب يعود إلى إسرائيل...

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مبعوث ترامب يعود إلى إسرائيل...

ذكر مسؤول بالبيت الأبيض الأحد أن جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط سيعود إلى إسرائيل "لمواصلة مسار السلام" بعدما التقى ترامب بنظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في نيويورك الأسبوع الماضي.
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