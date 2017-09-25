أخبار دولية
25 أيلول 2017 - 00:00
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مقتل ثلاثة من قوة الامم المتحدة في مالي

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مقتل ثلاثة من قوة الامم المتحدة في مالي

 قتل ثلاثة عناصر على الاقل من قوة الامم المتحدة لحفظ السلام في مالي الاحد في انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبهم في شمال البلاد، وفق مصادر متطابقة.

 

 واعلنت قوة الامم المتحدة في مالي في بيان "حصيلة اولية" من ثلاثة قتلى واصابة خمسة اخرين بجروح بالغة في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 7,00 ت غ، واستهدف "قافلة على طريق انيفيس غاو" كانوا يواكبونها.

 
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 وافاد جيش بنغلادش ان الجنود الامميين ينتمون اليه مشيرا الى ثلاثة قتلى واربعة جرحى. واوضح في بيان ان كتيبته المنضوية في القوة الاممية صدت هجوما اخر السبت.

 

 ويبلغ عدد جنود كتيبة بنغلادش نحو 1500 عسكري و180 شرطيا من اصل 12500 جندي وشرطي تتألف منهم القوة.

 

ولم يعلن اي طرف مسؤوليته عن الهجوم.

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