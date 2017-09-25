أخبار دولية 25 أيلول 2017 - 07:17 25/09/2017 07:17:04 بوتين وروحاني بحثا تصويت كردستان العراق

أكدا على ضرورة الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار المنطقة

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LBCI News Lebanon

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني استفتاء إقليم كردستان العراق والحرب الأهلية السورية عبر الهاتف. وأكدا على ضرورة الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار المنطقة بحسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية. الإعلان