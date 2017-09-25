أخبار دولية
25 أيلول 2017 - 07:17
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بوتين وروحاني بحثا تصويت كردستان العراق

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بوتين وروحاني بحثا تصويت كردستان العراق
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني استفتاء إقليم كردستان العراق والحرب الأهلية السورية عبر الهاتف.
 
وأكدا على ضرورة الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار المنطقة بحسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.
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