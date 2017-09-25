أخبار دولية
25 أيلول 2017 - 07:43
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اردوغان يحذر: سندخل فجأة ذات ليلة الى سوريا إذا...

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اردوغان يحذر: سندخل فجأة ذات ليلة الى سوريا إذا...
حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من تأسيس دول إرهابية في سوريا، قائلا "سندخل فجأة ذات ليلة".
 
وفي سياق متصل، قال اردوغان "تركيا كما طردت داعش من مساحة واسعة في سوريا، لن تخجل من شن عمل مماثل في العراق".
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