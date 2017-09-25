اردوغان يحذر: سندخل فجأة ذات ليلة الى سوريا إذا...

اردوغان يحذر...

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LBCI News Lebanon

حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من تأسيس دول إرهابية في سوريا، قائلا "سندخل فجأة ذات ليلة".

وفي سياق متصل، قال اردوغان "تركيا كما طردت داعش من مساحة واسعة في سوريا، لن تخجل من شن عمل مماثل في العراق".