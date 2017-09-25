اكبر عملية اعدام جماعي في العراق

الإعلان

اعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ حكم الاعدام ب 42 من المدانين بتهمة "الارهاب" الاحد، في اكبر عملية اعدام جماعي منذ مطلع العام الجاري.واكدت الوزارة في البيان ان "حكم الاعدام نفذ بمجموعة من العناصر الارهابية الذين اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية، وبعد استلام مراسيمهم الجمهورية وموافقة الادعاء العام على التنفيذ".واشار البيان ان "هذه الاجراءات تاتي استمراراً لما تعهد به وزير العدل حيدر الزاملي من عدم تأخير تنفيذ احكام الاعدام لمن اكتملت مصادقة احكامهم اصولياً" لافتا الى ان "الوزارة استلمت اذن التنفيذ بهذه المجموعة في 19 من الشهر الجاري وتم التنفيذ امس الاحد".