أخبار دولية
25 أيلول 2017 - 11:48
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استفتاء كردستان.. الجيران قلقون ومتخوفون

حجة طهران فهي التمسك بوحدة اراضي العراق وتطوره الديموقراطي Lebanon, news ,lbci ,أخبار استفتاء,كردستان,حجة طهران فهي التمسك بوحدة اراضي العراق وتطوره الديموقراطي
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مشاركة اكراد اقليم كردستان العراق في الاستفتاء حول الاستقلال وفرحتهم بعملية التصويت التاريخية، لم ترق لجيرانها العراق- ايران- سوريا - تركيا-، خوفا من ان تحذو الاقليات الكردية على اراضيها حذو اكراد العراق...
 
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