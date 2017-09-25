أخبار دولية
25 أيلول 2017 - 11:48
25/09/2017 11:48:54
استفتاء كردستان.. الجيران قلقون ومتخوفون
حجة طهران فهي التمسك بوحدة اراضي العراق وتطوره الديموقراطي
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LBCI News Lebanon
مشاركة اكراد اقليم كردستان العراق في الاستفتاء حول الاستقلال وفرحتهم بعملية التصويت التاريخية، لم ترق لجيرانها العراق- ايران- سوريا - تركيا-، خوفا من ان تحذو الاقليات الكردية على اراضيها حذو اكراد العراق...
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