استفتاء كردستان.. الجيران قلقون ومتخوفون

مشاركة اكراد اقليم كردستان العراق في الاستفتاء حول الاستقلال وفرحتهم بعملية التصويت التاريخية، لم ترق لجيرانها العراق- ايران- سوريا - تركيا-، خوفا من ان تحذو الاقليات الكردية على اراضيها حذو اكراد العراق...