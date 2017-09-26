سيول تدعو واشنطن لـ"تجنب التصعيد"

دعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-وا الولايات المتحدة الى "تجنب التصعيد" ردا على "استفزازات" من "المرجح جدا" ان تقدم عليها كوريا الشمالية.وقالت الوزيرة في خطاب امام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "يجب علينا، كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ان نتمكن سويا من ادارة الوضع (...) بطريقة تحول دون مزيد من تصعيد التوترات او وقوع مواجهات عسكرية عرضية قد تتفاقم سريعا".واكدت الوزيرة في كلمتها انه "لا يمكن اندلاع حرب جديدة" في شبه الجزيرة الكورية.

من جهتها، حذرت الصين من أن الحرب على شبه الجزيرة الكورية لن يخرج منها أي منتصر.

وتأمل بكين أن يدرك السياسيون في كوريا الشمالية وواشنطن بأن اللجوء إلى الحل العسكري لن يكون مفيدا بأي شكل.

أ​واشنطن تقدر جهود زيادة الضغط على كوريا الشمالية​

هذا وأعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بعد اجتماع مع نظيرته الهندية نيرمالا سيثارامان في نيودلهي، أن الولايات المتحدة تقدر جهود الهند والمجتمع الدولي لزيادة الضغط على كوريا الشمالية في ما يتعلق "بسلوكها الخطير المزعزع للاستقرار".