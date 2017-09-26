اسرائيل تبني المستوطنات "بوتيرة مرتفعة"

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أعلن مبعوث الأمم المتحدة الى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ان اسرائيل تواصل بناء المستوطنات "بوتيرة مرتفعة" في تحد لمطالب مجلس الأمن الدولي بوقف توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.واتهم ملادينوف في تقرير الى مجلس الأمن حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو باستخدام خطاب تحريضي لدعم حملة المستوطنات الجديدة.وذكر ان بناء المستوطنات تركز من حزيران الى أيلول في القدس الشرقية بشكل أساسي، مع مخططات لما يقارب 2,300 وحدة جديدة، بزيادة قدرها 30% عن العام الماضي.