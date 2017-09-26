روسيا تنفي قصف قواتها مناطق سكنية في إدلب

القوات الروسية قصفت 10 أهداف للإرهابيين في محافظة إدلب

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LBCI News Lebanon

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف ، الأنباء التي ذكرها المرصد السوري، وتحدثت عن توجيه ضربة جوية روسية ضد مناطق سكنية في إدلب.

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واشار كوناشينكوف إلى أن القوات الفضائية الجوية الروسية، قصفت 10 أهداف للإرهابيين في محافظة إدلب، بعد طلعات استطلاعية وجمع معلومات من مصادر أخرى، مؤكدا أن الأهداف التي تم تدميرها بعيدة عن المناطق السكنية.

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وأوضع المتحدث أن الأهداف التي تم تدميرها، هي عبارة عن قواعد تحت الأرض للمسلحين، ومستودعات ذخيرة، ومدرعات، ومنظومات قاذفات صواريخ، وورش عمل لتجهيز "سيارات مفخخة" جميعها تقع بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

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ولفت الى ان القوات الجوية الروسية قامت بقصف مواقع الإرهابيين في شمال محافظة حماة، عندما قاموا بمهاجمة مواقع الشرطة العسكرية الروسية في 18 أيلول.