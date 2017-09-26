خطف اميركي في صنعاء يعمل في شركة نفطية

يشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية

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LBCI News Lebanon

قام مسلحون في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين بخطف اميركي في الـ63 من العمر يعمل في شركة نفطية لدى عوته الى منزله في صنعاء حيث يقيم منذ اكثر من 20 عاما، بحسب ما افادت عائلته.

وقالت زوجة داني بورتش اليمنية ناديا فورساه الحرازي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان زوجها "خطف" في نهاية الاسبوع الماضي، داعية سلطات العاصمة الى المساعدة في تحديد مكانه والافراج عنه.

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وذكرت ان زوجها المولود في عام 1953 يعيش في العاصمة اليمنية منذ اكثر من 20 عاما، وانه توقف عن الذهاب الى عمله في شركة نفطية في مأرب قرب صنعاء بسبب الاوضاع الامنية، قبل ان يعاود العمل فيها منذ نحو ثلاثة اشهر.

وفي واشنطن، قال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية لفرانس برس ان الوزارة "على علم بالتقارير بشان فقدان اثر مواطن اميركي في اليمن"، مضيفا "لا معلومات اضافية لدينا حول هذا الامر في الوقت الحالي".

وخطف اميركيون واجانب من جنسيات اخرى في مناطق مختلفة في اليمن سابقا وجرى الافراج عنهم بوساطة من قبل السلطات في سلطنة عمان.



ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل المملكة السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد.