عبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل عن قلقه ازاء تزايد معاداة السامية وذلك بعد يومين على الانتخابات التشريعية في المانيا حيث فاز حزب قومي يميني بمقاعد في البرلمان.

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وجاء في بيان صادر عن مكتبه ان نتانياهو ابلغ ميركل في اتصال هاتفي ان "اسرائيل قلقة ازاء تزايد معاداة السامية الذي سجل في السنوات الماضية من جانب عناصر سياسية من اليمين واليسار على حد سواء وكذلك من عناصر اسلامية"، واصفا المستشارة الالمانية بانها "صديق حقيقي لدولة اسرائيل والشعب اليهودي".