العثور على ضابط مقتولا في مجمع...

عثر على ضابط من قوات النخبة التابعة لحرس الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي مقتولا بطلق ناري اليوم داخل المجمع الرئاسي.

وعثرت زوجة الرائد هارين غونزاغا (37 عاما) عليه مصابا بطلق ناري في قلبه داخل غرفته في مجمع قصر مالاكانانغ في مانيلا، حسبما أفاد قائد مجموعة الأمن الرئاسي العميد لوب داغوي.

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وأشار إلى "عدم وجود أدلة أولية تشير الى حدوث مقاومة من قبل الضابط المقتول، إلا أن الشرطة لا تزال تحقق في الأمر".

وأضاف أن "الحادثة وقعت بعيدا من مقر إقامة دوتيرتي داخل المجمع"، مشيرا إلى أن "حتى باقي عناصر القوة الأمنية لم يكونوا على علم بوقوع إطلاق النار قبل أن تجد زوجة الضابط جثته".

وقال داغوي للصحافيين إن "الزوجة، وهي عنصر في القوة الأمنية ذاتها، أكدت أنها وزوجها لم يواجها أي مشاكل، عدا عن ضغط العمل الذي يتعرض له غونزاغا عادة".

وكان الضابط مسؤولا عن عمليات القوة الأمنية ولم يكن بين أفراد الحرس الشخصي للرئيس.