أخبار دولية
27 أيلول 2017 - 07:06
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شركات طيران تعلق واخرى مستمرة برحلاتها الى اربيل

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شركات طيران تعلق واخرى مستمرة برحلاتها الى اربيل

قررت شركة مصر للطيران وقف رحلاتها بين القاهرة وأربيل في إقليم كردستان العراق بدءا من الجمعة، بعد تلقيها إخطارا من هيئة الطيران المدني العراقية بوقف الرحلات.

وتنظم مصر للطيران ثلاث رحلات أسبوعيا بين القاهرة وأربيل.

 
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وكانت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية  قد أعلنت تعيلقها الرحلات من وإلى مطار أربيل ابتداء من الجمعة.

  

في المقابل، أكدت الخطوط الجوية التركية في بيان إن رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية بشمال العراق مستمرة، وإنها لم تتلق إخطارا رسميا بإغلاق المطارين أمام حركة الطيران الدولية.

 

وأعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر ان الشركة ستواصل رحلاتها إلى أربيل ما دام المجال الجوي مفتوحا.

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