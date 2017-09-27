الاتحاد الاوروبي يعتزم استقبال 50 الف لاجئ

أعلنت المفوضية الاوروبية عزمها استقبال "50 الف مهاجر" على الاقل على مدى عامين في الاتحاد الاوروبي آتين مباشرة من افريقيا أو الشرق الاوسط او تركيا، وذلك لتأمين بديل "آمن وشرعي" لرحلة العبور عبر المتوسط المحفوفة بالمخاطر.

واوضحت المفوضية في بيان انها "توصي ببرنامج إعادة إيواء جديد من اجل نقل 50 الف شخص الى أوروبا هم بحاجة الى حماية دولية وذلك خلال العامين المقبلين".

واشارت الى انه تم تخصيص ميزانية من 500 مليون يورو لدعم الدول الاعضاء التي توافق على استقبال لاجئين على اساس مساعدات من عشرة الاف يورو للشخص الواحد.

وشددت المفوضية على ضرورة اعطاء "اهتمام متزايد حول اعادة إيواء" القادمين من "ليبيا ومصر والنيجر والسودان وتشاد واثيوبيا"، وشجعت الدول الاعضاء على مواصلة استقبال لاجئين قادمين من تركيا والشرق الاوسط.

ويأتي اعلان المفوضية في اليوم نفسه الذي تنتهي فيه مهلة برنامج "اعادة إيواء" طالبي اللجوء من ايطاليا واليونان.