من بغداد الى كردستان... مطاراتكم لنا

الضغوط تتصاعد على إقليم كردستان...

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LBCI News Lebanon

الغضب العراقي من الاستفتاء دفع بغداد لفرض حصار ضمني على مطارات الاقليم.

الطلب الى شركات الطيران عدمَ استخدام مطارات كردستان، سيفرض على مغادري الاقليم التوجه نحو المطارات العراقية.