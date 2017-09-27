أخبار دولية
27 أيلول 2017 - 13:53
27/09/2017 13:53:00
من بغداد الى كردستان... مطاراتكم لنا
الضغوط تتصاعد على إقليم كردستان...
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LBCI News Lebanon
الغضب العراقي من الاستفتاء دفع بغداد لفرض حصار ضمني على مطارات الاقليم.
الطلب الى شركات الطيران عدمَ استخدام مطارات كردستان، سيفرض على مغادري الاقليم التوجه نحو المطارات العراقية.
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