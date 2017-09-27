الامم المتحدة تندد باعدام 42 شخصا في العراق

وزارة العدل العراقية نفذت حكم الاعدام بـ 42 مدانا بتهمة الارهاب

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LBCI News Lebanon

اعرب المفوض السامي لحقوق الانسان اليوم الاربعاء عن تنديده باعدام 42 شخصا في العراق، معربا عن خشيته من ان تحصل عمليات اعدام اخرى "على نطاق واسع" خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وقال الامير زيد رعد الحسين في بيان "لقد روعني خبر اعدام 42 سجينا في يوم واحد" في العراق، لافتا الى انه بحسب القانون الدولي فان عقوبة الاعدام لا تصدر الا بعد التقيد بشروط عدة، معربا عن "شكه الكبير" في ان تكون محاكمات الذين اعدموا قد جرت بشكل نزيه.

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واعرب عن الاسف لانه لم يتم كشف اسماء الذين اعدموا ولا امكنة اقاماتهم، كما لم تقدم تفاصيل عن محاكماتهم.

وكانت وزارة العدل العراقية اعلنت الاثنين تنفيذ حكم الاعدام بـ 42 مدانا بتهمة "الارهاب" الاحد.