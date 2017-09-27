تحذير أميركي...

حذر مدير المركز القومي الأميركي لمكافحة الارهاب من أن الهزائم التي مني بها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا لم تحد من التهديد العالمي الذي تشكله المجموعة المتطرفة.
وقال نيك راسموسن امام لجنة الأمن الداخلي التابعة لمجلس الشيوخ إنه يتوقع أن يتحول تنظيم الدولة الإسلامية بعد خسارته مواقعه على الأرض في ساحات القتال إلى حركة سرية ستستمر في شن اعتداءات حول العالم وأن يكون ايضا مصدر إلهام.
وأكد أن "لا رابط مباشرا في الواقع بين وضع تنظيم الدولة الإسلامية في ساحة المعركة في العراق وسوريا وقدرة المجموعة على أن تكون مصدر إلهام لاعتداءات في الخارج".
وأضاف راسموسن، الذي يدير المركز القومي لمكافحة الإرهاب منذ العام 2014، أن "قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على الوصول عالميا بقيت في معظمها على حالها".