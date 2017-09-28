أغلبية الاميركيين: ترامب "ليس أهلا" للرئاسة

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أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاربعاء أن اكثرية الاميركيين (56%) يعتبرون ان الرئيس دونالد ترامب "ليس أهلا" للرئاسة، وان ثلث الناخبين فقط (36%) راضون عن ادائه منذ توليه الرئاسة في كانون الثاني.وبحسب الاستطلاع الذي اجراه معهد كوينيبياك فقد قال 56% ممن شملهم ان ترامب "ليس أهلا" للرئاسة مقابل 42% اعتبروا انه اهل لها. وانقسمت هاتان الفئتان بشدة بحسب الانتماء السياسي للمستطلعين وجنسهم ولون بشرتهم.وتوزع المستطلعون بحسب انتمائهم السياسي بين 94% من الديموقراطيين قالوا ان ترامب ليس أهلا للرئاسة و84% من الجمهوريين قالوا انه أهل لها.اما بناء على توزعهم بحسب لون البشرة والجنس فقد قال 50% من البيض انه أهل للرئاسة مقابل 48% قالوا عكس ذلك، في حين قال 49% من الرجال انهم غير أهل لها مقابل 49% قالوا العكس.اما لدى الناخبين السود فقد اعتبر 94% منهم ان رئيسهم ليس أهلا بالمنصب الذي يشغله، وهو رأي شاطرتهن اياه 63% من النساء.