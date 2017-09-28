زوكربرغ يرد على ترامب

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دافع الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ عن دور شركته في الانتخابات الأميركية ورفض ما أورده الرئيس دونالد ترامب في تغريدة اتهم فيها شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأنها معادية له.واتخذ زوكربرغ موقف الدفاع منذ أسابيع بعد الكشف عن أن عناصر تعمل لحساب روسيا اشترت إعلانات على فيسبوك وصنعت حسابات مزيفة لتأجيج التوتر السياسي في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة العام الماضي.وقال زوكربرج في منشور على موقع فيسبوك يوم الأربعاء إن ترامب والليبراليين على حد سواء غاضبون من أفكار ومحتوى على فيسبوك خلال الحملة الانتخابية.وأضاف "هكذا يكون الحال عند إدارة منصة مفتوحة لكل الأفكار".