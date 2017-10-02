أخبار دولية
02 تشرين الأول 2017 - 02:21
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العاهل السعودي يزور روسيا الخميس...

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العاهل السعودي يزور روسيا الخميس...
أعلن المستشار في الكرملين يوري اوشاكوف الاثنين ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيزور روسيا الخميس.
 
وقال اوشاكوف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الروسية الرسمية تاس "ننتظر زيارة الملك في 5 تشرين الاول"، دون ان يضيف اي تفاصيل.
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