العاهل السعودي يزور روسيا الخميس...

الكرملين: ننتظر زيارة العاهل السعودي في 5 تشرين الاول

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LBCI News Lebanon

أعلن المستشار في الكرملين يوري اوشاكوف الاثنين ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيزور روسيا الخميس.



وقال اوشاكوف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الروسية الرسمية تاس "ننتظر زيارة الملك في 5 تشرين الاول"، دون ان يضيف اي تفاصيل.